Il tribunale dei minori di Palermo ha disposto lo sbarco di 20 minori non accompagnati e di tre bambini con le loro famiglie dalla nave Sea Watch, che trasportava complessivamente 84 migranti. Questi sono stati trasferiti su una motovedetta della Guardia costiera. La decisione segue le procedure giudiziarie avviate per gestire la situazione a bordo della nave.

“Su disposizione del Tribunale dei minori di Palermo sono stati sbarcati su una motovedetta della Guardia costiera 20 minori non accompagnati e tre bambini con le loro famiglie. Presto saranno a terra in Sicilia. Per tutti gli altri l’odissea continua. Chiediamo ancora che sbarchino tutti subito”. A dirlo è Sea Watch. L’ong si era rivolta ai giudici nelle scorse ore per ottenere il permesso di far sbarcare tutti i minori e le loro famiglie a bordo della nave umanitaria, a cui le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco. “Le condizioni meteorologiche e sanitarie rendono impossibile navigare per tre giorni verso nord”, avevano spiegato da Sea Watch, chiedendo di far sbarcare tutti gli 84 naufraghi a bordo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sea Watch con 84 migranti vuole sbarcare in Sicilia: ok dal tribunale dei minori

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