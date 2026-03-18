A partire dal 20 marzo 2026, molte scuole italiane interromperanno le lezioni prima del previsto, con alcune che riapriranno solo dopo alcuni giorni, intorno al 24 o al 25 marzo. La decisione riguarda vari istituti, che anticipano la fine delle lezioni e posticipano il ritorno tra i banchi. La sospensione si protrarrà per circa qualche giorno prima di riprendere regolarmente le attività scolastiche.

Per molte scuole italiane si avvicina una pausa improvvisa nel mese di marzo 2026. In diversi istituti, infatti, le lezioni termineranno in anticipo il 20 marzo e riprenderanno solo dopo alcuni giorni, con rientro previsto indicativamente dal 24 o 25 marzo, a seconda dei casi. Non si tratta di una festività prevista dal calendario scolastico, ma di una sospensione legata a esigenze organizzative straordinarie, quali l'imminente referendum previsto, e solo per le scuole oggetto di seggio elettorale. Una situazione che riguarda numerosi edifici scolastici in tutta Italia e che sta già generando attenzione tra famiglie e studenti. Secondo una comunicazione del Ministero dell'Interno, molti istituti dovranno mettere a disposizione i propri locali già a partire dal pomeriggio di venerdì 20 marzo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scuole chiuse dal 20 marzo: stop anticipato e riapertura dopo il 25. Per chi

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