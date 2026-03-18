screening gratis alla tiroide su duecento studenti delle medie

Prosegue il progetto "Tirotary", promosso dal Rotary Club Tolentino, che mira a monitorare la funzionalità tiroidea dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni attraverso uno screening gratuito nelle scuole del territorio. Qualche mattina fa gli alunni dell’istituto comprensivo Paladini di Treia, guidato dalla dirigente Silvia Masha Paolo, sono stati sottoposti agli esami ecografici della tiroide. L’iniziativa proseguirà anche domani e lunedì e coinvolgerà circa 200 studenti, appartenenti a nove classi delle medie. Preziosa la collaborazione di un’equipe medica di alto livello. Il progetto è coordinato dal medico Stefano Gobbi, governatore eletto per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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