Scoperta una fabbrica di soldi falsi nel Napoletano | sequestrati oltre 2,8 milioni di euro

Una stamperia clandestina di banconote false è stata scoperta a Torre Annunziata, nel Napoletano, dove sono stati sequestrati più di 2,8 milioni di euro in denaro contraffatto. Le forze dell’ordine hanno individuato il laboratorio illegale e sequestrato le banconote, interrompendo così l’attività illecita. L’indagine ha portato allo smantellamento del sito e al fermo di alcune persone coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno effettuato un’importante operazione a Torre Annunziata, portando alla luce un’illuminante stamperia clandestina dedita alla produzione di banconote false. All’interno di un immobile situato nella periferia della città, sono state rinvenute banconote contraffatte per un valore complessivo di oltre 2.800.000 euro. I tagli predominanti erano quelli da 50 euro, affiancati da una minore quantità di banconote da 100 euro. Le... 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Scoperta una fabbrica di soldi falsi nel Napoletano: sequestrati oltre 2,8 milioni di euro. Articoli correlati Leggi anche: Scoperta una fabbrica di soldi falsi a Napoli: sequestrati quasi 3 milioni di euro Leggi anche: Fabbrica di soldi falsi a Napoli: sequestrati quasi 3 milioni di euro Tutto quello che riguarda Scoperta una fabbrica di soldi falsi... Temi più discussi: Scoperta la fabbrica delle fatture false, sequestri per un milione a 36 imprenditori baresi: c'è pure un ex sindaco; Desio, 40 tonnellate di tabacco e sigarette di contrabbando sequestrate: la merce arrivava dall'Europa dell'Est; Bunker sotterraneo nascosto da una parete in marmo nella casa in costruzione: le immagini; Il cantiere della cupola. Vasari e la Madonna dell’Umiltà di Pistoia. Scoperta una fabbrica di soldi falsi nel Napoletano: sequestrati oltre 2,8 milioni di euro.Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno effettuato un’importante operazione a Torre Annunziata, portando alla luce un’illuminante stamperia cland ... napolipiu.com Scoperta una fabbrica di soldi falsi a Napoli: sequestrati quasi 3 milioni di euroIn un immobile adibito a stamperia clandestina a cui sono stati opposti i sigilli. Il proprietario del locale è stato arrestato. Trovati e sequestrati anche 2,2 kg di sostanze stupefacenti ... msn.com Una stamperia clandestina di banconote contraffatte è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Torre Annunziata, nella provincia partenopea. Il responsabile è stato arrestato; sequestrati 2.800.000 euro falsi - facebook.com facebook Lo storico dell’arte @JacopoVeneziani ci accompagna alla scoperta della vita degli artisti. Non solo un viaggio nel passato, ma un dialogo continuo con il presente. Vita Da Artista: da lunedì 23 marzo alle 20.20 su #Rai3. x.com