Scoperta una fabbrica di soldi falsi a Napoli | sequestrati quasi 3 milioni di euro

A Napoli, i militari della Guardia di finanza hanno scoperto una stamperia clandestina che produceva banconote false. Durante l’operazione sono state sequestrate circa 2,8 milioni di euro in banconote da 50 e 100 euro. L’immobile, situato a Torre Annunziata, è stato sottoposto a sequestro e i sigilli sono stati apposti all’interno della stamperia.

Banconote false da 50 e 100 euro, per un valore di oltre 2.800.000 euro, sono state sequestrate dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli a Torre Annunziata, in un immobile adibito a stamperia clandestina a cui sono stati opposti i sigilli. Qualora immesse sul mercato, secondo le attuali quotazioni, le banconote avrebbero potuto fruttare oltre 280.000 euro. Sequestrati anche 12mila ologrammi contraffatti per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un pc con memorie di massa, stampanti, risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato arrestato. Le banconote - hanno scoperto i finanzieri - venivano sottoposte a una procedura di invecchiamento per renderle più vissute e quindi maggiormente realistiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scoperta una fabbrica di soldi falsi a Napoli: sequestrati quasi 3 milioni di euro Articoli correlati Leggi anche: Fabbrica di soldi falsi a Napoli: sequestrati quasi 3 milioni di euro Maxi frode del vino scoperta in Italia: sequestrati milioni di litri falsiChieti - Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull’app YouPol: sequestrati 140 grammi. CLAN DEI CASALESI: 30 Anni di Veleni nella Terra dei Fuochi | Il Sistema Invisibile Approfondimenti e contenuti su Scoperta una fabbrica di soldi falsi a... Temi più discussi: Scoperta la fabbrica delle fatture false, sequestri per un milione a 36 imprenditori baresi: c'è pure un ex sindaco; Desio, 40 tonnellate di tabacco e sigarette di contrabbando sequestrate: la merce arrivava dall'Europa dell'Est; Bunker sotterraneo nascosto da una parete in marmo nella casa in costruzione: le immagini; Il cantiere della cupola. Vasari e la Madonna dell’Umiltà di Pistoia. Scoperta una fabbrica di soldi falsi a Napoli: sequestrati quasi 3 milioni di euroIn un immobile adibito a stamperia clandestina a cui sono stati opposti i sigilli. Il proprietario del locale è stato arrestato. Trovati e sequestrati anche 2,2 kg di sostanze stupefacenti ... msn.com Scoperta una nuova fabbrica di stelleUna vera e propria fabbrica di stelle è stata scoperta da un team di astrofisici internazionale tra cui alcuni cosmologi della Scuola Normale di Pisa. Grazie ai dati del telescopio Alma, spiega la ... ansa.it #LaVostraSardegna - Alla scoperta della chiesa di San Costantino a Sedilo: con la primavera un luogo ancora più magico. Buongiorno e buon mercoledì #18marzo a tutti voi. - facebook.com facebook Lo storico dell’arte @JacopoVeneziani ci accompagna alla scoperta della vita degli artisti. Non solo un viaggio nel passato, ma un dialogo continuo con il presente. Vita Da Artista: da lunedì 23 marzo alle 20.20 su #Rai3. x.com