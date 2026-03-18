Scoperta una fabbrica di soldi falsi a Napoli | sequestrati quasi 3 milioni di euro

Da feedpress.me 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, i militari della Guardia di finanza hanno scoperto una stamperia clandestina che produceva banconote false. Durante l’operazione sono state sequestrate circa 2,8 milioni di euro in banconote da 50 e 100 euro. L’immobile, situato a Torre Annunziata, è stato sottoposto a sequestro e i sigilli sono stati apposti all’interno della stamperia.

Banconote false da 50 e 100 euro, per un valore di oltre 2.800.000 euro, sono state sequestrate dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli a Torre Annunziata, in un immobile adibito a stamperia clandestina a cui sono stati opposti i sigilli. Qualora immesse sul mercato, secondo le attuali quotazioni, le banconote avrebbero potuto fruttare oltre 280.000 euro. Sequestrati anche 12mila ologrammi contraffatti per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un pc con memorie di massa, stampanti, risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato arrestato. Le banconote - hanno scoperto i finanzieri - venivano sottoposte a una procedura di invecchiamento per renderle più vissute e quindi maggiormente realistiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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