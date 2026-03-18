Scontro sotto la galleria del Montagnolo tra quattro auto e un mezzo pesante | due minori tra i feriti

Quattro auto e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio all’interno della galleria del Montagnolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Due minori sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. La galleria è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

L'incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto un uomo rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. Chiusa al traffico la galleria per permettere le operazioni di messa in sicurezza ANCONA – Incidente con cinque mezzi coinvolti all’interno della galleria del Montagnolo a metà pomeriggio. Lo scontro avvenuto attorno alle 17,30, ha riguardato quattro auto e un mezzo pesante e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere un uomo restato bloccato all’interno della sua auto. Tra i feriti anche due minori, trasportati in ospedale. Sul posto forze dell’ordine e personale sanitario: per i lavori di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti è stata disposta la chiusura della galleria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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