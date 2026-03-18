Scontro auto-bici a Sandigliano | 63enne in codice giallo

A Sandigliano, un incidente tra un’auto e una bicicletta ha coinvolto un uomo di 63 anni residente a Candelo. L’impatto ha causato ferite che hanno reso necessario il ricovero in ospedale con codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un drammatico scontro tra un’automobile e una bicicletta ha coinvolto un uomo di 63 anni, residente a Candelo, che è stato ricoverato in ospedale con codice giallo. L’incidente si è verificato ieri a Sandigliano, dove i carabinieri di Candelo hanno immediatamente preso il controllo della scena per accertare la dinamica dell’urto. La vettura coinvolta era una Fiat Punto guidata da una donna, mentre la bicicletta era condotta dall’uomo nato nel 1962. Le ferite riportate nell’impatto hanno reso necessario il trasferimento urgente del ciclista verso la struttura sanitaria più vicina. La complessità delle strade provinciali biellesi. Sandigliano rappresenta un nodo cruciale nella rete viaria della provincia di Biella, dove la convivenza tra veicoli a motore e mezzi leggeri richiede massima attenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro auto-bici a Sandigliano: 63enne in codice giallo Articoli correlati Leggi anche: Incidente a Villastellone: scontro tra due auto, un ferito in codice giallo al Cto Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti in codice giallo Aggiornamenti e notizie su Scontro auto Temi più discussi: Tremendo scontro auto - bici: travolto un ciclista di 20 anni, che sfonda il parabrezza e finisce sull'asfalto: in azione i soccorsi; Scontro auto-bici nei pressi di Comano: un ciclista di 20 anni portato in elicottero al Santa Chiara; Carcare, scontro auto-bici sulla provinciale: ciclista ferito; Scontro tra auto e bici a Comano Terme: 20enne trasportato in ospedale. Scontro tra auto e bici a Fidenza: donna ferita trasportata al pronto soccorso di ParmaScontro tra un’auto e una bicicletta a Fidenza, in via Gramizzi, pochi minuti dopo le 14. Ad avere la peggio è stata la donna, di origini straniere, che era in sella alla bici e che a causa delle ... gazzettadiparma.it Incidente sulla Pontina, auto si scontra con una bici: ciclista grave in ospedaleL'uomo che si trovava in sella alla bicicletta è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni molto gravi ... fanpage.it +++ SCONTRO AUTO E PULLMAN: UN FERITO +++ Leggi qui -- > https://shorturl.at/Yw8Eo #incidentestradale #AtenaLucana - facebook.com facebook Scontro auto morto sulla statale 113, morto un 17enne a Cefalù. La vittima è Matteo Messina di Campofelice di Roccella. Sul posto forze dell'ordine, 118 e squadre Anas @TgrRai #IoSeguoTgr x.com