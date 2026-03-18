scomparsa donna di 45 anni ricerche in mare e a terra

A Porto Sant’Elpidio, dalle 13 di ieri, si sono intensificate le ricerche di una donna di 45 anni scomparsa. La donna, di origini straniere dell’Est Europa, aveva lasciato la sua auto vicino alla spiaggia nella zona nord della città. Le forze dell’ordine stanno cercando sia in mare che a terra, ma finora non ci sono segnali della donna.

Forte preoccupazione a Porto Sant’Elpidio dove dalle ore 13 di ieri non si hanno notizie di una donna di 45 anni, d’origini straniere, pare dell’Est Europa, che ha lasciato la sua auto nei pressi della spiaggia in zona nord della città. Le ricerche sono scattate nel pomeriggio di ieri dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme attraverso il 112, attivando il comando dei carabinieri di Fermo e della locale compagnia. I motivi dell’allontanamento non noti, ma le ricerche sono scattate in modo massiccio via terra e, in serata, soprattutto in mare, dove le forze dell’ordine si sono subito concentrate. Il coordinamento è stato affidato alla capitaneria di porto di San Benedetto che intorno alle ore 20 ha disposto un consistente impiego di uomini e mezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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