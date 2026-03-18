scomparsa di aldo vivaldi per decenni tra politica sociale e volontariato

Aldo Vivaldi, 85 anni, è deceduto a Castelfranco. Originario di Marti, ha dedicato gran parte della sua vita alla politica, al sociale e al volontariato. Nel corso degli anni Sessanta si è distinto come figura attiva nella comunità locale. Domani alle 10 si terrà il suo funerale nella chiesa di Santa Maria Novella, dove si svolgeranno i funerali.

CASTELFRANCO Una vita tra politica, sociale, volontariato. Si è spento a 85 anni Aldo Vivaldi. Originario di Marti (dove domani, alle 10, ci sarà l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Novella), Vivaldi è stato un protagonista della Castelfranco dagli anni Sessanta del secolo scorso. Funzionario comunale dal 1962 al 2002, è stato una delle figure di spicco della Democrazia Cristiana e poi del centrodestra con il Cdu e l’Udc. Nel 2004 fu candidato sindaco in contrapposizione al centrosinistra guidato da Umberto Marvogli, altro ex Dc. Vinse Marvogli e Vivaldi fece un’opposizione coerente e propositiva. Presidente e animatore negli anni novanta e duemila del circolo ricreativo di piazza Vittorio Veneto, è stato socio e vicegovernatore della Misericordia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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