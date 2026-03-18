Un'azienda olandese ha deciso di investire nel “Fiaschetto”, il locale di via Veneto a Lucca gestito da giovani proprietari. La gastronomia, conosciuta per la sua offerta variegata, stava riscontrando qualche difficoltà. L’iniziativa mira a rafforzare la posizione del locale nel mercato locale ed espandere la propria presenza. La scommessa riguarda la crescita futura del “Fiaschetto” e la sua capacità di attrarre nuovi clienti.

Scommessa olandese per i giovani titolari del “Fiaschetto“ di via Veneto. La piccola ma fornitissima gastronomia stava ormai un po’. stretta nella sua sede lucchese e così ha deciso di raddoppiare. Non qui in centro, ma a L’Aia, in Olanda. Perché? Ce lo spiega Love Joy Berinia, la titolare. "Io e il mio compagno pensavamo di ampliare gli spazi della gastronomia qui in via Veneto – racconta – ma alla fine era tutto molto complicato, sia per ragioni burocratiche di licenze che di costi di affitto elevati. Intanto avevamo fatto amicizia con una coppia di turisti olandesi, Willem e Betty, che da tre o quattro anni passano le vacanze a Lucca, innamorati anche delle prelibatezze lucchesi: salumi, formaggi, olio, vino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scommessa olandese per il Fiaschetto: “Esportiamo Lucca“

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