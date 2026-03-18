Schmeichel racconta il suo dramma | Faccio fatica a capacitarmi di quanto accaduto Potrebbe essere la fine della mia carriera! Cos’è successo

Da calcionews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Schmeichel ha condiviso il suo dolore dopo un infortunio che potrebbe mettere fine alla sua carriera. Ha spiegato di fare fatica a capacitarsi di quanto accaduto e ha parlato di un problema che lo ha colpito duramente. La sua testimonianza si concentra sul momento difficile che sta attraversando e sulla preoccupazione per il futuro nel calcio.

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© Calcionews24.com - Schmeichel racconta il suo dramma: «Faccio fatica a capacitarmi di quanto accaduto. Potrebbe essere la fine della mia carriera!». Cos’è successo

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