Schmeichel racconta il suo dramma | Faccio fatica a capacitarmi di quanto accaduto Potrebbe essere la fine della mia carriera! Cos’è successo
Schmeichel ha condiviso il suo dolore dopo un infortunio che potrebbe mettere fine alla sua carriera. Ha spiegato di fare fatica a capacitarsi di quanto accaduto e ha parlato di un problema che lo ha colpito duramente. La sua testimonianza si concentra sul momento difficile che sta attraversando e sulla preoccupazione per il futuro nel calcio.
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Schmeichel annuncia che la sua carriera può essere finita nell’intervista TV col padre: “È devastante”Kasper Schmeichel ha subito un grave infortunio alla spalla e a causa di questo problema rischia di chiudere la sua carriera.