Jane Fonda, attrice nota per il suo carattere deciso e il ruolo di figura iconica di Hollywood, si è recentemente fatta notare per aver reclamato pubblicamente la presenza di Robert Redford. La star ha mostrato un atteggiamento diretto e senza mezzi termini durante un evento pubblico, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La scena si è svolta nel centro della scena cinematografica, lasciando un segno evidente.

Un’Antigone si aggira per Hollywood. Si chiama Jane e di cognome fa Fonda. In pochi istanti la diva che fu impegnata, che fu politica, che è ancora attiva e lucida pubblicamente quasi ogni giorno, ha compiuto un gesto che tra star non si fa più: ha mandato a spendere Barbra Streisand e il suo discorsetto zuccheroso sull’addio a Robert Redford durante la Notte degli Oscar 2026. Bob è mio e me lo seppellisco io. Anche se le regole alla Creonte dell’Academy hanno voluto la presenza della Streisand ricordare il defunto Redford in diretta planetaria, interpellata sul tema a caldo Jane non ha affatto tergiversato. “Io con lui di film ne ho fatti quattro, lei uno solo”, ha affondato la lama la 88enne protagonista con Redford di La caccia, A piedi nudi nel parco, Il cavaliere elettrico e Le nostre anime di notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Schietta, feroce e indimenticabile Jane Fonda, l’Antigone di Hollywood che reclama Robert Redford

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