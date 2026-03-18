Durante la cerimonia degli Oscar, sono stati mostrati abiti decorati con piume e adesivi sui reggiseno, creando una scena particolare. La maggior parte delle premiazioni si sono svolte senza intoppi, anche se la cerimonia si è rivelata piuttosto monotona. A commentare l’evento, c’era anche Conor O’Brian, che ha attirato qualche attenzione. La serata si è conclusa con il rimanere di alcuni dettagli e accessori tra il pubblico.

Gli Oscar erano quasi tutti giusti, ne abbiamo scritto ieri. La cerimonia era parecchio noiosa, con tutta la simpatia per Conor O’Brian. Presentare gli Oscar è un mestieraccio. Dovrebbero separare le carriere: qualcuno che annunci i premiatori che aprono la busta e leggono il nome, e qualcun altro per gli intermezzi comici. Qui Pel di Carota ha invitato il quasi disoccupato Jimmy Kimmel e ha ricuperato con un extra dopo i titoli di coda. Mr O’Brian era entrato in scena inseguito da ragazzini e mascherato da Aunt Gladys. L’attrice Amy Madigan di “Weapons”, dove fa la strega mangiabambini – o quasi, si nutre delle loro anime – vincerà di lì a poco il suo Oscar da non protagonista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Scena e retroscena tra abiti, piume, adesivi reggiseno. Quel che resta degli Oscar

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