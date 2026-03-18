A Manfredonia, durante la Settimana delle Palme, si preparavano tradizionalmente dolci pasquali come scarielle e taralli. Questi dolci, realizzati con cura e passione, venivano cotti al forno e rappresentavano un appuntamento fisso nei pomeriggi di questa festività. La tradizione è ancora viva, e le persone continuano a dedicarsi alla preparazione di questi dolci tipici, mantenendo vivo il legame con la propria cultura.

Manfredonia – RICORDO l’usanza nei pomeriggi della Settimana delle Palme: a Manfredonia si preparavano i dolci Pasquali con amore e passione. Si impastava farina con uova e zucchero, si inebriava la casa di tanti odori. I dolci tipici erano: taralli con le uova con tagli circolari, taralli con la glassa bianca, taralli con il vino, i scavtatille casarecci. Ma il vero simbolo era il dolce della tradizione che riportava l’antica storia di una lontana generazione: la famosa Scariella, grande tarallo alle uova con glassa leggera, dette ungeleppete spalmate di confettini colorati e argentati.R icordo che, per far cuocere i dolci, ci toccava andare al forno della Stazione Campagna, il forno Pane e Pizza del proprietario Castriotta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scarielle e taralli, i dolci pasquali al forno del cuore

Articoli correlati

San Valentino 2026: 5 (dolci) idee per festeggiare con l'altra metà del cuoreBologna, 14 febbraio 2026 - Avete notato? Bologna è più rossa in questi giorni… perché le vetrine di forni e pasticcerie...

Leggi anche: Scarièlle