Scarica un modello di richiamo ai doveri di fedeltà riservatezza correttezze istituzionale e tutela dell’Immagine PA per i dipendenti della scuola

È disponibile un modello di richiamo rivolto ai dipendenti della scuola, che affronta i doveri di fedeltà, riservatezza, correttezza istituzionale e tutela dell’immagine della Pubblica Amministrazione. Il documento, allegato in formato scaricabile, si rivolge agli abbonati di “Gestire la scuola” e fa riferimento al quadro normativo e alle responsabilità di natura disciplinare, civile e penale.

Doveri di fedeltà, riservatezza, correttezza istituzionale e tutela dell’immagine della Pubblica Amministrazione – Richiamo al quadro normativo e alle responsabilità disciplinari, civili e penali: in allegato un modello Scarica il modello – Riservato agli abbonati “Gestire la scuola”. Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: Abbonamento a Gestire la scuola, si compone di: accesso ad un’area. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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