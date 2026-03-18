Scanu e Carta | lo scambio d’identità e i rischi

Nella puntata di mercoledì 17 marzo del programma La Volta Buona sono stati trattati argomenti come la chirurgia estetica e le sue complicazioni. Durante l’episodio sono stati condivisi anche dettagli sulla vita privata di Raffaella Carrà. La trasmissione ha approfondito lo scambio d’identità e i rischi associati a queste pratiche, fornendo informazioni su tematiche spesso oggetto di discussione pubblica.

La puntata di mercoledì 17 marzo del programma La Volta Buona ha affrontato temi delicati come la chirurgia estetica e le sue conseguenze negative, oltre a rivelare dettagli inediti sulla vita privata di Raffaella Carrà. L’edizione ha Valerio Scanu scambiato per Marco Carta in un episodio che ha sollevato questioni sul bullismo nei confronti dei colleghi. Il tutto si è svolto con un tono che mescola informazione sociale, retroscena dello spettacolo e analisi critica delle dinamiche mediatiche. Caterina Balivo ha aperto il dibattito sui rischi della medicina estetica non regolamentata, portando testimonianze dirette di pazienti danneggiati da procedure eseguite male. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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