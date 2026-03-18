Le atlete della Savino Del Bene Scandicci si preparano per una partita importante a Istanbul, con l’obiettivo di conquistare una vittoria di 3-0 che potrebbe garantirgli l’accesso alla fase finale del torneo europeo. La sfida si svolge in un palazzetto della città turca, dove le giocatrici sono pronte a scendere in campo per ottenere il risultato necessario.

Le atlete della Savino Del Bene Scandicci si preparano per una sfida decisiva che determinerà il loro accesso alla fase finale del massimo torneo europeo. La squadra toscana, guidata da Marco Gaspari, deve vincere due set contro il Fenerbahçe Medicana Istanbul per qualificarsi alle Final Four, sfruttando il vantaggio ottenuto nella gara di andata con un punteggio netto di 3-0. Il confronto si svolgerà giovedì 19 marzo alle ore 17:00 locali (15:00 italiane) nel palazzetto Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, dove la pressione sarà massima. La partita è imminente e l’esito non è ancora noto, ma i dati della sfida precedente indicano che le toscane hanno mostrato una grande efficacia nel servizio e nell’attacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandicci a Istanbul: il 3-0 in palio, sfida decisiva

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