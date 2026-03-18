Scambio di gol a gioco fermo | il video

Due squadre di calcio giovanile si sono scambiate i gol durante una partita, ma entrambi i team hanno deciso di annullare le reti perché in entrambe le occasioni il gioco si era fermato. Il video mostra chiaramente i momenti in cui i gol sono stati segnati, evidenziando come le azioni si siano svolte in circostanze simili e siano state poi cancellate dai rispettivi arbitri.

Due squadre di calcio giovanile si sono restituite i gol subiti perché in entrambe le occasioni c’erano giocatori a terra: è successo durante la partita delle giovanili under 16 interprovinciali fra Ponte Ronca e gli ospiti del Barca Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scambio di gol a gioco fermo: il video Articoli correlati Paoli a Fermo: nuovo direttore, sfide e Pnrr in giocoLa nomina di Riccardo Mario Paoli a nuovo direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Fermo segna una svolta cruciale per... Miretti via dalla Juve dopo il gol: che scambio in Serie ANonostante la super prestazione sul campo del Sassuolo, Fabio Miretti potrebbe lasciare la Juve in questa finestra di mercato. [ATTENZIONE!!] IL NUOVO NUMERO 9 DEL MILAN || News Milan Contenuti utili per approfondire Scambio di gol a gioco fermo il video Temi più discussi: Spalletti dopo l'Udinese è polemico con Marocchi a Sky: Se Cambiaso fa come dici tu...; Palladino verso Atalanta-Bayern: Il sogno continua, vogliamo giocarci a casa nostra le possibilità di passare il turno; Mariani, tre volte buono ma il Var non ci sta: così il videocalcio ha colpito ancora la Juve; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Juventus-PSG, asse caldo di mercato: scambio David–Kolo Muani prende formaJuventus-PSG, asse caldo di mercato: scambio David–Kolo Muani prende forma Il calciomercato estivo inizia a muoversi già in primavera e una delle idee più intriganti ... tuttojuve.com Gazzetta - David per arrivare a Kolo Muani: l'idea di scambio tra Juventus e PSG, perché potrebbe accontentare tuttiLuis Campos, ds del PSG, pensa a Jonathan David: con la Juventus rimangono aperti i discorsi per Kolo Muani. Scambio possibile? msn.com Gazzetta - David per arrivare a Kolo Muani: l'idea di scambio tra Juventus e PSG, perché potrebbe accontentare tutti - facebook.com facebook Niente scambio di persona sul giallo a Wesley. Il Giudice Sportivo respinge il ricorso della Roma x.com