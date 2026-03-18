Sbagliano strada un errore provvidenziale | due poliziotti di Senigallia rianimano un automobilista e gli salvano la vita

Due poliziotti del Reparto Mobile di Senigallia hanno salvato la vita a un automobilista colto da arresto cardiaco, intervenendo tempestivamente e rianimandolo. L'episodio è avvenuto mentre l'uomo si trovava alla guida, e i due agenti hanno eseguito le manovre di emergenza che hanno permesso di stabilizzare le sue condizioni. L'intervento si è concluso con il trasferimento dell'automobilista in ospedale.

SENIGALLIA Un automobilista in arresto cardiaco è stato salvato da due poliziotti del Reparto Mobile di Senigallia. E’ accaduto ieri verso le 11 lungo un tratto di una strada provinciale nel Vicentino. Il caposquadra e un operatore, mentre rientravano dal servizio prestato in occasione delle Paralimpiadi di Cortina, hanno sbagliato uscita in autostrada. Errore che è stata la fortuna del conducente soccorso. Il caso Si sono ritrovati, infatti, nella frazione di Rosà nel Comune di Bassano del Grappa. Qui hanno notato una Ford Fiesta, incidentata nella corsia opposta. Era finita contro un palo a margine della carreggiata. La macchina era distrutta e dentro l’airbag era esploso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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