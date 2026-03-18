Sassari | laboratorio armi 4 pistole e evasione dagli

A Sassari, la Polizia locale ha arrestato un residente dell’hinterland con l’accusa di detenere illegalmente quattro pistole, di averle fabbricate in modo clandestino e di essere evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato trovato in possesso delle armi durante un controllo e, successivamente, è stato portato in commissariato. L’indagine è ancora in corso per approfondire i dettagli dell’operazione.

Un residente dell’hinterland di Sassari è stato arrestato dalla Polizia locale per detenzione illegale di armi, fabbricazione clandestina e evasione dagli arresti domiciliari. L’intervento è partito da un incidente stradale in via Grazia Deledda nel quartiere Monte Rosello, dove un’auto contromano aveva danneggiato quattro veicoli in sosta. Il conducente, risultato essere in evidente stato di ebbrezza, ha abbandonato il veicolo e si è rifugiato in un negozio della zona prima di essere rintracciato e identificato dagli agenti. Durante il controllo del mezzo sono state rinvenute quattro pistole modificate, diverse valigette per trasporto armi, coltelli a serramanico e numerose munizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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