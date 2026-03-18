Sarzana attesa per la Capitale della Cultura Abbiamo un territorio più unito

A Sarzana si respira un clima di attesa in vista della decisione sulla designazione come Capitale della Cultura. La città si prepara a ricevere il risultato, con gli abitanti che si mostrano ansiosi e speranzosi. Il 18 marzo 2026 rappresenta un momento importante, mentre si attendono le comunicazioni ufficiali senza ulteriori anticipazioni. La città rimane in sospeso, pronta a scoprire il suo destino.

Sarzana, 18 marzo 2026 – Dita incrociate e fiato sospeso in città. Non resta che aspettare il verdetto, perché il grande giorno è arrivato. Questa mattina, alle 11, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, verrà proclamata la Capitale della Cultura per il 2028. E Sarzana, in lizza assieme alle altre nove finaliste – tra cui figurano la vicina Massa, ma anche Catania, Tarquinia e Ancona – spera ora che quello nato come un sogno possa trasformarsi in realtà. Dal Ministero non trapela nulla, ma i presupposti per cui ‘L’Impavida. Sarza na, crocevia del futuro’ possa davvero puntare alla vittoria non mancano di certo. “Un territorio più unito”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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L’attesa sta per finire. Domani alle ore 11 sapremo quale sarà la Capitale Italiana della Cultura 2028. L’entusiasmo della città è palpabile e lo abbiamo visto in questi mesi, mentre Gravina riattivava energie, visioni e trasformazioni concrete. Come il rione Pi - facebook.com facebook

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