Sarti e Nordio | due promozioni per guidare l’inchiesta sul

Monica Sarti, responsabile degli ispettori ministeriali, si è recata questa sera a L’Aquila per controllare i provvedimenti relativi alla famiglia del bosco. Nordio, ministro della giustizia, ha promosso due figure per guidare l’inchiesta. La visita e le nomine sono avvenute in un contesto di verifiche ufficiali e indagini giudiziarie.

Monica Sarti, capo degli ispettori ministeriali e figura chiave nel governo di Carlo Nordio, è giunta questa sera a L’Aquila per verificare i provvedimenti riguardanti la famiglia del bosco. La magistrata, arrivata con tre colleghi su un veicolo scuro, ha rifiutato di rispondere alle domande della stampa riunita fuori dal tribunale dei minori. La presenza di Sarti non è casuale ma frutto di una lunga collaborazione professionale con il ministro della Giustizia, che l’ha promossa due volte nella sua carriera all’interno dell’amministrazione pubblica. Mentre si svolge l’indagine sui minori abruzzesi, emerge chiaramente come la fiducia politica abbia plasmato la sua ascesa istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarti e Nordio: due promozioni per guidare l’inchiesta sul Articoli correlati Da giudice lavorava con il pm Carlo Nordio che poi da ministro l’ha promossa due volte. Ecco chi è Monica Sarti, la capa degli ispettori ministeriali che indaga sul caso della famiglia nel boscoÈ una fedelissima del ministro della Giustizia, Carlo Nordio la capa degli ispettori del ministero, Monica Sarti, che martedì 17 marzo è arrivata al... Avellino, due promozioni in Questura: avanzano Ingenito e SulloNuovi riconoscimenti ai vertici della Polizia di Stato in città: la Squadra Mobile e la Digos guidate da ufficiali appena promossi Ad Avellino le...