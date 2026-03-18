Il 9 marzo 2026, il tecnico della Lazio ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Milan. Ha analizzato le difficoltà della squadra sui calci piazzati e ha sottolineato il rischio rappresentato dall’avversario. La partita si giocherà in casa della Lazio e sarà una delle sfide più attese della giornata.

"> Il 9 marzo 2026, il coach della SS Lazio, Maurizio Sarri, ha presieduto alla conferenza stampa pre-partita in vista della sfida casalinga contro il Milan, in programma domenica. Durante l’incontro, Sarri si è mostrato aperto e riflessivo, affrontando temi legati alle tattiche, agli infortuni della squadra, e svelando una battuta sulla sua ammirazione per Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Il Ritorno dei Tifosi e la Motivazione di Sarri. La riapertura dello Stadio Olimpico, dopo un periodo di ridotta affluenza, è stata accolta con entusiasmo non solo dai tifosi, ma anche da Sarri, che ha sempre espresso una sincera affezione per il pubblico laziale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sarri analizza le difficoltà sui calci piazzati della Lazio e il pericolo Milan.

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