Sarajevo | 1.425 giorni di guerra e un amore che non muore

Gigi Riva ha pubblicato un nuovo romanzo che racconta l’assedio di Sarajevo, concentrandosi sui sentimenti delle persone coinvolte. Il libro si concentra sui 1.425 giorni di guerra, descrivendo le esperienze e le emozioni di chi ha vissuto quei momenti. La narrazione si focalizza sulle storie di resistenza e di speranza di coloro che hanno affrontato la lunga prova.

Gigi Riva pubblica un nuovo romanzo che esamina l’assedio di Sarajevo attraverso la lente dei sentimenti umani. Il libro, uscito martedì 17 marzo, esplora il paradosso del rimpianto per i 1.425 giorni di conflitto terminati trent’anni fa. L’opera mescola realtà e finzione per raccontare storie d’amore e amicizia nate sotto le bombe. L’autore, già inviato di guerra nei Balcani, rivela che alcuni sopravvissuti provano nostalgia per quel periodo estremo. La presentazione del volume si terrà oggi a Nembro alle ore 20.30 presso la biblioteca locale. La narrazione si concentra su come la vita abbia continuato a pulsare nonostante la devastazione della capitale bosniaca tra il 5 aprile 1992 e il 29 febbraio 1996. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarajevo: 1.425 giorni di guerra e un amore che non muore Articoli correlati Leggi anche: Prof del liceo muore 10 giorni dopo il padre. “Filippo era pieno di amore, ha dedicato la vita agli altri” Dalla guerra dei 12 giorni alla guerra degli ultimi giorniChi pensava che la partita si fosse conclusa con una possibilità di negoziato era già a luglio scorso da ricondurre all’interno di quella comunità di...