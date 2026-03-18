Sarà durissima ma non impossibile Una Hotels regalaci il blitz a Murcia

Alle 20:30, la Pallacanestro Reggiana affronta il ritorno dei quarti di finale di Fiba Europe Cup a Murcia, con l’obiettivo di conquistare la semifinale. La squadra si presenta in campo con la convinzione di aver rafforzato il proprio gioco e di essere pronta a mettere tutto in campo per raggiungere questo traguardo. La partita si gioca in un momento chiave della stagione, con la squadra determinata a fare la propria parte.

A Murcia per regalarsi un ‘sogno’ chiamato semifinale. Alle 20,30 la Pallacanestro Reggiana scenderà in campo per il ritorno dei quarti di Fiba Europe Cup e lo farà con la consapevolezza di un gruppo che è finalmente diventato una squadra. A dimostrarlo, oltre al ruolino di marcia del campionato (6 vittorie nelle ultime 7), c’è anche la gara di andata al PalaBigi dove Rossato e compagni non hanno mai mollato, riuscendo più volte a recuperare un disavanzo in doppia cifra per poi chiudere a -1 (84-85). È da qui che si riparte, perché da regolamento si tiene conto della differenza canestri tra i due match e ai biancorossi sarà sufficiente vincere di 2 per raggiungere un obiettivo che sarebbe straordinario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Ospiti in studio l’ex giocatore della Pallacanestro Reggiana Orazio Rustichelli, il giornalista Maurizio Bezzecchi e l’opinionista Ferruccio Landini per parlare della vittoria della Una Hotels a Sassari e della trasferta a Murcia. Alla conduzione Manuela Catellani - facebook.com facebook

UNA Hotels Reggio Emilia: a Sassari la miglior prova in Serie A per Troy Caupain @Sportando x.com