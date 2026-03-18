Sapete elencare i paesi del Golfo? con Claudio Fontana

In questa puntata, Claudio Fontana esplora i paesi del Golfo Persico, concentrandosi sulle monarchie arabe che li governano. Viene fornita una panoramica sui loro sistemi di governo e sulla storia di ciascuno di essi. L’obiettivo è illustrare i principali aspetti delle nazioni della regione senza approfondimenti o analisi. La puntata si concentra sui fatti e sui dati ufficiali disponibili.

Una puntata sulle monarchie arabe del golfo Persico, per capire la loro storia e i loro governi, ora che è tutto messo in discussione dagli attacchi dell’Iran Una puntata sulle monarchie arabe del golfo Persico, per capire la loro storia, i loro peculiari sistemi di governo e la loro eccezionale ricchezza petrolifera, ora che è tutto messo in discussione dagli attacchi dell’Iran. Con Claudio Fontana, senior researcher della fondazione Oasis. I consigli di Claudio Fontana – Kingdom of Football di Kristian Ulrichsen – Il film La candidata ideale di Haifaa Al Mansour – Viaggiare in Arabia Saudita Uno degli uomini più importanti del regime iraniano, e questo è un duro colpo. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Sapete elencare i paesi del Golfo?, con Claudio Fontana Articoli correlati Videoconferenza dei leader del G7 su Teheran, Meloni: “Mediazione diplomatica con i Paesi del Golfo”Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi a una videoconferenza dei Leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo... Iran, Kallas: "Paesi del Golfo collaborino con Ucraina per tecnologia intercettazione droni"L’Alto rappresentante dell’Unione europea Kaja Kallas ha esortato i paesi del Medioriente, coinvolti nella guerra contro l’Iran, a collaborare con...