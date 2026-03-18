Santa Gertrude | perché protegge gatti e giardinieri?

Il 18 marzo 2026 si tiene a Santa Gertrude di Nivelles, ricordata il 17 marzo, una giornata che coinvolge la figura di questa santa. La sua figura è associata alla protezione di gatti e giardinieri, argomenti che vengono spesso collegati alla sua storia. La data segna il giorno successivo alla ricorrenza liturgica, mantenendo viva la memoria di questa figura religiosa.

Mercoledì 18 marzo 2026 segna il giorno successivo alla memoria liturgica di Santa Gertrude di Nivelles, celebrata ufficialmente il 17 marzo. Questa figura storica, vissuta nel VII secolo, è riconosciuta come protettrice dei gatti e dei giardinieri, offrendo un rifugio spirituale possiede animali domestici o coltiva orti. Mentre gran parte del mondo festeggia San Patrizio con bevande alcoliche, una porzione significativa della popolazione cerca conforto nella devozione verso questa santa, invocando la sua intercessione per i felini ammalati o per difendere le abitazioni dalle infestazioni di roditori. La celebrazione non si limita a una semplice ricorrenza calendario; essa affonda le radici in una realtà storica concreta, legata al monastero di Nivelles nel Brabante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Una selezione di notizie su Santa Gertrude

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