Nel cuore della provincia di Imperia, si è scoperto del sangue all’interno di un’auto coinvolta in un caso che ha scosso la comunità di Bordighera. Le forze dell’ordine stanno analizzando i reperti trovati sul veicolo, mentre proseguono le indagini per chiarire cosa sia successo realmente. La presenza di sangue rappresenta un elemento chiave che potrebbe cambiare l’orientamento delle indagini in corso.

Nel cuore della provincia di Imperia, una scoperta scientifica sta ridefinendo la dinamica di un dramma familiare che ha sconvolto la comunità di Bordighera. Due macchie di sangue sono state individuate all’interno dell’abitacolo di una Volkswagen Golf appartenente a Manuela Aiello, la madre processata per la scomparsa e morte della sua bambina Beatrice. L’indagine si è spostata dal luogo del ritrovamento del corpo alla vettura sequestrata in caserma, dove i tecnici hanno lavorato con strumenti di rilevazione avanzati. La presenza di queste tracce ematiche nella portiera posteriore non è un dettaglio marginale, ma un tassello cruciale per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sangue nell’auto: la prova che cambia il caso Beatrice

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