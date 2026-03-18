San Patrizio al Bombonera settimana di sapori irlandesi e birre a tema

Dal 17 al 22 marzo 2026, il Bombonera Social Pub organizza una settimana dedicata a San Patrizio, durante la quale il locale si trasforma in un ambiente ispirato all’Irlanda. L’evento propone un’offerta speciale di birre a tema e sapori tipici, per attirare clienti e rendere più vivace la scena cittadina. La manifestazione si svolge nel cuore del locale, con un’atmosfera che richiama le tradizioni irlandesi.

Dal 17 al 22 marzo 2026, Bombonera Social Pub celebra la settimana di San Patrizio trasformando il locale in un piccolo avamposto irlandese, con un’offerta speciale pensata per incuriosire il pubblico e animare la scena cittadina. Per l’occasione sarà disponibile un menù in edizione limitata ispirato alla tradizione gastronomica irlandese, affiancato da una selezione di birre dedicate. Un’iniziativa che rompe la routine della proposta abituale e invita a scoprire, anche solo per pochi giorni, gusti e suggestioni legati a una delle ricorrenze più amate e diffuse a livello internazionale. Durante tutta la settimana, Bombonera vestirà i colori e l’atmosfera della festa, senza perdere il proprio carattere informale e conviviale, da sempre punto di riferimento per chi cerca un’esperienza autentica e accessibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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