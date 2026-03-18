San Patrizio | 17 marzo storia e tradizioni globali

Il 17 marzo si celebra San Patrizio, una ricorrenza che coinvolge molte città nel mondo. Oltre all’Irlanda, i festeggiamenti si svolgono a Dublino, New York e Chicago, dove le strade si riempiono di parate, luci e decorazioni verdeggianti, rendendo questa giornata un appuntamento internazionale. La tradizione si diffonde tra diverse culture, che partecipano con eventi pubblici e celebrazioni popolari.

La celebrazione di San Patrizio si estende oltre i confini dell’Irlanda, trasformando città come Dublino, New York e Chicago in scenari festosi. Il 17 marzo segna l’anniversario della morte del patrono, un evento che unisce comunità sparse per onorare la sua eredità. Nel cuore della d’Irlanda, il verde domina ogni angolo urbano mentre concerti e fuochi d’artificio illuminano le strade. Le tradizioni includono l’uso del trifoglio come simbolo della Trinità e la preparazione dello ‘Irish Stew’, un piatto che accompagna la bevanda tipica. Radici storiche e simbolismo religioso. Il nome originale del santo era Maewyn Succat, nato nella Britannia Romana tra il 385 e il 392. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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