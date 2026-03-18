Da aprile, l’Irccs San Gerardo dei Tintori entra ufficialmente a far parte della rete sanitaria lombarda come uno dei nove centri dedicati alla chirurgia del tumore ovarico. In questi anni, il centro ha effettuato circa 70 interventi e dispone di agende dedicate per questa specialità. La sua inclusione rafforza l’offerta di servizi specialistici nella regione.

La rete sanitaria lombarda si sta rafforzando con l’ingresso dell’Irccs San Gerardo dei Tintori tra i nove centri regionali dedicati alla chirurgia del tumore ovarico, una designazione che entra in vigore dall’1 aprile. Questa mossa strategica trasforma l’ospedale di Monza in un hub di riferimento per la cura delle neoplasie ginecologiche, garantendo percorsi multidisciplinari e agende dedicate per ridurre i tempi d’attesa. I dati del 2025 confermano il peso specifico della struttura: oltre 200 pazienti affette da tumori ginecologici sono state prese in carico, mentre circa 70 donne hanno subito interventi chirurgici per la rimozione del tumore ovarico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Gerardo: hub ovarico, 70 interventi, agende dedicate

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