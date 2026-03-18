San Francesco aspetta il restauro e magari anche le chiavi

La chiesa di San Francesco è al centro di una discussione pubblica riguardo al suo restauro, in particolare delle vetrate. La questione riguarda anche la richiesta di ottenere le chiavi dell'edificio, che potrebbe facilitare gli interventi di conservazione. La discussione sull’intervento di ripristino ha coinvolto diverse parti interessate, portando l’attenzione sulla necessità di interventi di manutenzione e tutela.

Buone notizie per la chiesa di San Francesco: il restauro delle vetrate è finalmente entrato nel dibattito pubblico. Non nel bilancio comunale, non in un piano lavori, ma almeno su Facebook. Un inizio. Il capogruppo di Rinascimento Castiglionese Paolo Brandi accoglie infatti con favore l’appello del sindaco per il restauro. «Iniziativa meritoria», commenta, assicurando il sostegno del gruppo. Del resto, quando un monumento storico viene ricordato sui social, è già metà dell’opera. Resta però qualche piccola curiosità amministrativa. Per esempio: quanto costerà il restauro? E soprattutto: come mai tra i tanti progetti comunali da centinaia di migliaia di euro San Francesco non è mai riuscito a entrare nella lista delle priorità? Un dettaglio, poi, non passa inosservato. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - San Francesco aspetta il restauro (e magari anche le chiavi) Articoli correlati Firmato il contratto per il restauro della chiesa di San Francesco di Paola a RandazzoI lavori, resi possibili grazie ai fondi finanziati per il 70% con i fondi dell’8XMille dalla Conferenza Episcopale Italiana e per il 30% dalla... Leggi anche: Il mantello di San Francesco farà tappa anche a Pietrelcina Una selezione di notizie su San Francesco Temi più discussi: Antonio Musarra: San Francesco è l’anti-trumpismo per eccellenza; I tesori della chiesa di San Francesco Saronno con le guide di Cantastorie Saronno; Con la conversione del cuore il Signore ci offre la riconciliazione; Strage di via Fani e rapimento di Aldo Moro: cerimonia in piazza San Francesco. San Francesco: il primo italiano: su La7 in prima tv lo speciale di Una giornata particolare registrato ad AssisiSan Francesco: il primo italiano: su La7 in prima tv il 4 marzo lo speciale di Una giornata particolare registrato ad Assisi ... assisinews.it Come spiegare ai bambini la figura di San Francesco? Cinque libri che raccontano l’eroe moderno diventato il Patrono d’ItaliaCinque libri per raccontare ai più piccoli la figura di San Francesco d'Assisi, l'eroe con il saio diventato Patrono d'Italia ... ilfattoquotidiano.it In questa quaresima abbiamo venerato le spoglie mortali di san Francesco per prepararci a vivere intensamente e consapevolmente il mistero di vita che è la Risurrezione di Gesù È per questo che l’ostensione sta per terminare, perché possiamo guarda - facebook.com facebook L'Arcidiocesi di Taranto celebra la 54ª edizione della Settimana della #Fede, un appuntamento storico di formazione e annuncio spirituale. Attraverso testimonianze e riflessioni su San Francesco, l'evento esplora il significato profondo della fede come sguard x.com