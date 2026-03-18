Il salto con gli sci torna a Vikersund, in Norvegia, dove l’atleta Andrea Campregher parteciperà come apripista alla ricerca di un record italiano. L’evento si svolgerà nel prossimo fine settimana e rappresenta una delle ultime tappe della stagione, con gli impianti più spettacolari riservati agli ultimi due weekend. Campregher riprende così l’attività in questa disciplina.

Nell’imminente fine settimana, il salto con gli sci farà tappa a Vikersund, in Norvegia. Come d’abitudine, la disciplina rispetta il canone del dulcis in fundo, tenendo in serbo i due impianti più spettacolari a propria disposizione per gli ultimi due weekend della stagione. Dal 20 al 22 marzo, gli atleti saranno impegnati sul Vikersundbakken, il trampolino di volo edificato in Scandinavia. Dopodiché, settimana prossima, si gareggerà a Planica. Si tratta dei due contesti in cui è possibile effettuare i salti più lunghi possibile. Ogni anno, a marzo, vengono ritoccati primati nazionali e – talvolta – anche quello mondiale. Nel 2025, difatti, lo sloveno Domen Prevc atterrò a 254. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, il ‘ritorno’ di Andrea Campregher. A Vikersund andrà alla caccia del record italiano da apripista!

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