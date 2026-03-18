Durante una trasmissione televisiva, Sallusti ha sorriso mentre Conte mostrava nervosismo, dando vita a una scena tesa. In diretta, l’ex premier ha mostrato segni di insofferenza, con un’irritazione evidente. Il momento ha attirato l’attenzione, suscitando reazioni tra il pubblico e i partecipanti, mentre il dibattito si faceva più acceso e animato.

“Una risata vi seppellirà”, recitava un vecchio slogan sessantottino: se a ridere è Sallusti di Conte, il potente di turno si adonta. Basta vedere quanto è andato in onda su La7 martedì sera. «Quando c’è stato il caso Almasri, un caso vergognoso perché lì l’Italia è stata un Paese canaglia al pari della Mongolia e del Malawi, perché noi abbiamo sottratto.»: con queste parole l’avvocato del popolo Giuseppe Conte ha arringato la tribuna televisiva del talk di Giovanni Floris, DiMartedì su La7. Frasi che hanno destato l’ilarità di molti telespettatori a casa, che hanno associato le lezioni di di diritto internazionale di Conte ai tempi in cui, da premier, veniva chiamato Giuseppi da Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sallusti gli ride in faccia e a Conte saltano i nervi: crisi isterica di ‘Giuseppi’ in diretta tv (video)

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