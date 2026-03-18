Saliba non dimentica il raccattapalle che ha rischiato di colpire in Arsenal-Bayer | gesto da applausi

Durante la partita tra Arsenal e Leverkusen, William Saliba ha lanciato un pallone con forza in tribuna, rischiando di colpire un giovane raccattapalle. Il gesto ha attirato l’attenzione dei presenti, e il giocatore ha successivamente mostrato attenzione nei confronti del ragazzo, ricevendo applausi. L’episodio si è verificato nel corso dell’incontro tra le due squadre.

William Saliba ha rischiato di colpire un giovane raccattapalle durante Arsenal-Leverkusen scagliando violentemente un pallone in tribuna. Di fronte alle immagini TB che hanno immortalato il terrore del ragazzo lo ha poi incontrato, regalandogli la maglietta e facendo un selfie: "Tutto ok? Di nuovo amici?". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Arteta conferma il ritorno di Saliba per Arsenal-Bayer Leverkusen Lorenzo, il collega che ha rischiato tutto per salvarmi: un gesto che ha cambiato per sempre la mia vita.Lunedì 2 febbraio 2026, a Padova, Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di ventinove anni, ha raccontato per la prima volta, in un'intervista... Tutto quello che riguarda Saliba non dimentica il raccattapalle... Arsenal-Bayer Leverkusen 2-0, gol e highlights: Gunners ai quarti di finaleL'Arsenal non sbaglia: batte 2-0 il Bayer Leverkusen e, dopo l'1-1 dell'andata, si qualifica ai quarti di finale di Champions League. Una partita controllata dall'inizio alla fine da parte della squad ... sport.sky.it Arsenal-Bayer Leverkusen 2-0: video, gol e highlightsL'Arsenal è ai quarti di finale di Champions League per il terzo anno consecutivo. Dopo il pareggio dell'andata, la squadra di Arteta non sbaglia la gara di ritorno e batte in casa il Bayer Leverkusen ... sport.sky.it