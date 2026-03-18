Saliba non dimentica il raccattapalle che ha rischiato di colpire in Arsenal-Bayer | gesto da applausi

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Arsenal e Leverkusen, William Saliba ha lanciato un pallone con forza in tribuna, rischiando di colpire un giovane raccattapalle. Il gesto ha attirato l’attenzione dei presenti, e il giocatore ha successivamente mostrato attenzione nei confronti del ragazzo, ricevendo applausi. L’episodio si è verificato nel corso dell’incontro tra le due squadre.

William Saliba ha rischiato di colpire un giovane raccattapalle durante Arsenal-Leverkusen scagliando violentemente un pallone in tribuna. Di fronte alle immagini TB che hanno immortalato il terrore del ragazzo lo ha poi incontrato, regalandogli la maglietta e facendo un selfie: "Tutto ok? Di nuovo amici?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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