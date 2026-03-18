Salento piove in ospedale | pazienti trasferiti altrove

Nel Salento, alcune persone ricoverate in un ospedale sono state spostate in altre strutture a causa di forti infiltrazioni d'acqua piovana che hanno allagato il reparto al quarto piano. La pioggia intensa ha provocato danni e ha reso necessario il trasferimento dei pazienti. L'evento si è verificato nelle ultime ore, coinvolgendo direttamente le strutture sanitarie della zona.

Il piano del reparto allagato dalla pioggia ha imposto il trasferimento dei pazienti ricoverati. Nelle ultime ore, gravi infiltrazioni di acqua piovana hanno colpito il quarto piano dell’ospedale “Ignazio Veris Delli Ponti” di Scorrano, costringendo la direzione sanitaria a disporre lo spostamento immediato di tutti i pazienti ricoverati nell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica. L’intervento è scattato in via precauzionale: alcuni pazienti sono stati dimessi, nei casi in cui le condizioni cliniche lo hanno consentito, mentre gli altri sono stati trasferiti in altre strutture ospedaliere per garantire la continuità assistenziale. I familiari sono stati prontamente informati e, in base a quanto verificato dai vertici sanitari, la situazione sarebbe sotto controllo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, piove in ospedale: pazienti trasferiti altrove Articoli correlati Emergenza in ospedale. Salta tubatura dell’acqua. Venti pazienti trasferitiDisagi e momenti di apprensione nelle prime ore del mattino di ieri all’Ospedale Maggiore di Lodi, interessato dall’importante rottura di una... Famiglia nel bosco, mamma Catherine allontanata dalla casa famiglia dei figli. Trasferiti altrove anche i bambiniLo ha stabilito il tribunale con un'ordinanza che, secondo quanto anticipato dal Tg1, è stata eseguita.