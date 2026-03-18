Saio il gigante inamovibile della difesa giallorossa | il Benevento si gode il suo muro

Saio è il difensore centrale del Benevento, noto per la sua presenza in campo e il suo ruolo nella linea difensiva. La squadra giallorossa si affida a lui come punto di riferimento nelle partite, affidandosi alle sue capacità di copertura e marcatura. Durante le partite, Saio si distingue per la sua posizione e per la sua presenza costante nella zona difensiva.

Tempo di lettura: 2 minuti Sulla straordinaria stagione che sta disputando il Benevento c’è senza dubbio anche la firma di Pietro Saio, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e arrivato la scorsa estate a fari spenti dalla Cavese ma capace di guadagnarsi da subito la totale fiducia prima di Auteri e poi di Floro Flores. Il classe 2003, nel contesto di una campagna acquisti importantissima, non era certo avanti nelle iniziali gerarchie. Ma il campo, come quasi sempre accade, è il supremo giudice con il corazziere giallorosso (193 centimetri) che giornata dopo giornata ha assunto il ruolo di titolarissimo in difesa accanto a Scognamillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Saio, il gigante inamovibile della difesa giallorossa: il Benevento si gode il suo muro Articoli correlati Tombola giallorossa, il cammino del Benevento raccontato con i numeri della SmorfiaÈ un Natale coi fiocchi quello che si apprestano a vivere sportivamente i tifosi giallorossi, con il Benevento che ha chiuso il girone di andata in... Leggi anche: Evan N’Dicka: il leader silenzioso della difesa giallorossa