Gli Stati Uniti hanno deciso di riprendere il dialogo con le giunte militari nei paesi del Sahel, lasciando da parte la precedente strategia di isolamento. La decisione è stata annunciata ufficialmente, segnando un cambio di approccio. La ripresa delle comunicazioni mira a stabilire nuovi rapporti con le autorità militari della regione. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

Washington ha deciso di riaprire il dialogo con le giunte militari del Sahel, invertendo la strategia precedente. L’amministrazione di Donald Trump sta cercando una cooperazione pragmatica con Mali, Burkina Faso e Niger per contrastare il terrorismo e garantire l’accesso alle risorse. Questa svolta si manifesta attraverso visite diplomatiche recenti effettuate da Nick Checke nei territori dell’Alleanza degli Stati del Sahel. L’obiettivo dichiarato non è riconoscere i colpi di stato, ma stabilire canali operativi per la sicurezza aerea contro gruppi jihadisti affiliati ad al-Qaeda. L’inversione strategica nella regione occidentale. La mappa geopolitica dell’Africa occidentale sta subendo un ribaltamento improvviso delle priorità americane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sahel: USA tornano al dialogo con le giunte militari

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