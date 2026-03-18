Sagra di Monte Sopra Rondine | 8 giorni di tradizione

La sagra di Monte Sopra Rondine si terrà dall’3 al 13 settembre, coprendo otto giorni di eventi e celebrazioni. La manifestazione celebra la tradizione contadina del paese e coinvolge la comunità locale. Durante questa settimana si svolgeranno diverse iniziative, con momenti dedicati alle tradizioni e alle attività tipiche della zona. La sagra rappresenta un appuntamento importante nel calendario del paese.

La tradizione contadina di Monte Sopra Rondine si prepara a celebrare la sua storica sagra paesana, fissata per i giorni 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 del mese di settembre. Questo appuntamento, attivo ininterrottamente dal 1975, rappresenta un punto fermo nella vita sociale della comunità aretina, legando il passato agricolo al presente attraverso il cibo genuino. L’evento non è più limitato alla sola terza domenica di settembre, come avveniva all’inizio, ma si è espanso in una serie di date specifiche che coprono due fine settimana consecutivi. La celebrazione mantiene intatta la sua radice religiosa, collegandosi storicamente al giorno dedicato alla Madonna Addolorata, momento in cui la comunità si riunisce dopo le funzioni sacre per condividere i piatti tipici locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sagra di Monte Sopra Rondine: 8 giorni di tradizione Articoli correlati Leggi anche: "Mi sa di Buono", sagra della Salsiccia Monticelliana: due giorni di festa a Monte San Biagio Leggi anche: Mi sa di Buono, Sagra della Salsiccia di Monticelliana: due giorni di festa a Monte San Biagio Tutti gli aggiornamenti su Sagra di Monte Sopra Rondine 8 giorni... Temi più discussi: Antica festa del tegame a Monte Sopra Rondine: l'edizione 2026; Eventi segnalati dai Comuni; Sagra. La pioggia ha fatto slittare ad oggi l’Accensione del Tripode dell’Amicizia, diretta su RMK; Il boato del Menti scuote Vicenza: la festa per la Serie B vista da Monte Berico. Video. Sagre tra Arezzo, Grosseto e Siena, glinappuntamenti in calendario per il weekendL'Antica Festa del Tegame si tiene a Monte sopra Rondine da giovedì a domenica. Tutte le sere ballo liscio con orchestra, area bambini e briscola. La sagra del bastoncello (tipico dolce all'anice) si ... lanazione.it Premiati al Senato sagre ed eventi locali di QualitàDalla Sagra delle Pappardelle al Sugo di Papera di Montegualtieri a quella del Carciofo Violetto di Niscemi, che oggi cerca di rinascere dopo la drammatica frana: l'Unione Nazionale Pro Loco d'Ita ... ansa.it 57ª SAGRA DEL CASTAGNOLO 2026!!! Torna la tradizionale e unica Sagra del Castagnolo!! Quando DOMANI DOMENICA 15 MARZO 2026 nel centro storico di Monte San Vito, maschere, musica, stand gastronomici (APERTI ANCHE A PRANZO) e tanto - facebook.com facebook