Un nuovo libro appena pubblicato svela l'esistenza di safari di caccia a civili innocenti, praticati da italiani. La narrazione descrive come venissero organizzate spedizioni per uccidere persone che non avevano alcuna colpa. La scoperta apre una finestra su un capitolo oscuro della storia recente, senza offrire interpretazioni o analisi, limitandosi a presentare i fatti.

Un libro appena uscito in libreria ha riaperto un capitolo buio della storia recente, rivelando l’esistenza di veri e propri safari di caccia a civili innocenti. Durante la guerra nell’ex Jugoslavia, italiani pagavano per sparare da lontano su bambini e donne inermi nelle zone controllate dalle forze serbe vicino a Sarajevo. L’inchiesta è partita da un esposto presentato alla Procura di Milano dallo scrittore Ezio Gavazzeni, autore del volume che raccoglie documenti e testimonianze. Tre persone sono già state indicate come indagati, tra cui un imprenditore molto noto al grande pubblico, visibile ancora oggi sui schermi televisivi. Le vittime erano contrassegnate da colori specifici dipinti sui bossoli: rosa o azzurro indicava un bambino o una bambina colpita, mentre il rosso segnalava un uomo adulto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Safari di morte: italiani pagavano per uccidere civili

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