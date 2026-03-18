Sabatini incorona Yildiz | Sulla fascia corre si impegna e va in profondità Esce con la maglietta sudata

Sandro Sabatini ha commentato le prestazioni di Kenan Yildiz, sottolineando come il giocatore corra bene sulla fascia, si impegni costantemente e vada in profondità durante le partite. Ha osservato che spesso esce dal campo con la maglietta sudata, a testimonianza della sua applicazione. Sabatini ha paragonato il talento del giovane alla giocatore portoghese Rafael Leao.

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