Sabatini | Il Napoli può mangiare qualche punto

Sabatini afferma che il Napoli ha ancora possibilità di conquistare alcuni punti e si dice convinto che la squadra possa crederci fino in fondo. La lotta per lo scudetto si avvicina a momenti chiave e il futuro di Conte nel club resta un argomento di discussione. La competizione tra le squadre si fa sempre più intensa, mentre il duello si avvicina alla sua fase decisiva.

Il duello per lo scudetto entra nella fase decisiva e il Napoli continua a restare in corsa, alimentando speranze e ambizioni. A fare il punto è Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove ha analizzato il momento della squadra e le prospettive da qui al termine del campionato. Il giornalista ha sottolineato come il calendario possa giocare un ruolo importante nella rincorsa degli azzurri: “Corsa scudetto? Calendario alla mano dico che il Napoli ha il percorso più facile, l’Inter dovrebbe perderne tre ed è difficile da immaginare. L’Inter sfiderà Fiorentina, Roma e Como nelle prossime tre giornate, e il Napoli può mangiare qualche punto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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