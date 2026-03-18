Sabatini | Il Napoli può mangiare qualche punto

Da forzazzurri.net 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabatini afferma che il Napoli ha ancora possibilità di conquistare alcuni punti e si dice convinto che la squadra possa crederci fino in fondo. La lotta per lo scudetto si avvicina a momenti chiave e il futuro di Conte nel club resta un argomento di discussione. La competizione tra le squadre si fa sempre più intensa, mentre il duello si avvicina alla sua fase decisiva.

Il duello per lo scudetto entra nella fase decisiva e il Napoli continua a restare in corsa, alimentando speranze e ambizioni. A fare il punto è Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove ha analizzato il momento della squadra e le prospettive da qui al termine del campionato. Il giornalista ha sottolineato come il calendario possa giocare un ruolo importante nella rincorsa degli azzurri: “Corsa scudetto? Calendario alla mano dico che il Napoli ha il percorso più facile, l’Inter dovrebbe perderne tre ed è difficile da immaginare. L’Inter sfiderà Fiorentina, Roma e Como nelle prossime tre giornate, e il Napoli può mangiare qualche punto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

sabatini il napoli pu242 mangiare qualche punto
© Forzazzurri.net - Sabatini: “Il Napoli può mangiare qualche punto”

Articoli correlati

Sabatini sul campionato: “Inter e Napoli sono superiori, ma se il Milan può …”"Inter e Napoli sono superiori, ma dipende dalla strada che faranno in Champions League".

Leggi anche: Napoli, Lukaku è tornato: può giocare qualche minuto contro il Copenaghen

BENFICA-NAPOLI 2-0: POTEVA ANDARE MOLTO PEGGIO…

Video BENFICA-NAPOLI 2-0: POTEVA ANDARE MOLTO PEGGIO…

Una raccolta di contenuti su Sabatini Il Napoli può mangiare qualche...

Temi più discussi: Sabatini: De Bruyne, il Napoli poteva essere il tuo! Ieri era ai livelli del City; Pressing: Sabatini: Un giocatore come Leao non può fare quegli errori Video; Sabatini boccia Leao: Il Milan valuti la cessione, il paragone con gli altri Big di Serie A parla chiaro; Sabatini: La richiesta fatta da Conte a De Laurentiis per restare a Napoli.

Futuro Conte, Sabatini: Vuole il rinnovo per restare! Non so se ADL ha la stessa idea…Sandro Sabatini, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte nel corso di Siamo Tutti Allenatori, commentando la corsa scudetto e il rendimento del Napoli: Corsa ... tuttonapoli.net

Sabatini: Ho visto il De Bruyne del City. Sarebbe stato il suo Napoli senza l'infortunioSecondo il giornalista, il De Bruyne visto contro il Lecce ricorda quello dei tempi del Manchester City e può togliere i rimpianti al Napoli per quest'anno ... tuttonapoli.net

Digita per trovare news e video correlati.