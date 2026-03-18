Rudiger provoca Guardiola dopo l'eliminazione del City | la stretta di mano si trasforma in una lite
Dopo l'eliminazione del City dalla Champions, Rudiger ha provocato Guardiola durante la stretta di mano. La situazione è rapidamente diventata tesa, portando all'allontanamento del difensore. La scena si è conclusa con un confronto acceso tra i due, lasciando un'eco di tensione nell'aria. Nessun dettaglio sulle motivazioni di Rudiger o sulle reazioni di Guardiola.
Rudiger è stato allontanato da Guardiola dopo la stretta di mano che stava diventando sempre più tesa: il difensore lo ha provocato dopo aver buttato fuori il City dalla Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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