La partita tra Roma e Bologna si avvicina e le squadre si preparano all'evento. La Roma punta sui giocatori di fascia, importanti per creare occasioni offensive. Bologna, invece, si concentra sulla compattezza difensiva e sulla gestione del ritmo di gioco. All’Olimpico si attende un incontro decisivo, con entrambe le squadre pronte a mettere in campo le proprie strategie. La sfida si gioca questa notte.

Roma, notte da dentro o fuori. Tutta Bologna si prepara a trattenere il fiato, perché certe partite non si giocano: si attraversano. E i rossoblù domani notte sanno bene da dove passare. Non dal centro, non dal palleggio paziente, ma da quella striscia d’erba che corre lungo il confine del campo, dove il calcio è istinto e velocità. E dove dovranno lasciare il segno Jonathan Rowe e Federico Bernardeschi. Vincenzo Italiano si aggrappa alle sue ali, sperando nel remake del film dell’andata, quell’1-1 dall’equilibrio sottile spaccato da una serpentina di Rowe che ruba palla, apre il campo e trova Bernardeschi sul lato debole, pronto a colpire di prima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rowe-Bernardeschi, le ali per volare. All’Olimpico servono gli strappi sulle fasce

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