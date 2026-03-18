Rosenior rimpiange gli errori del Chelsea dopo l’uscita dalla Champions League

Liam Rosenior ha commentato gli errori commessi dal Chelsea e la mancanza di incisività della squadra dopo l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale, avvenuta contro il Paris Saint-Germain. Il tecnico ha espresso il suo rammarico per le scelte e le performance della squadra durante la competizione, sottolineando le difficoltà incontrate nel percorso europeo.

Breaking: Liam Rosenior ha lamentato gli errori del Chelsea e la sua mancanza di avanguardia dopo essere stato eliminato dalla Champions League dal Paris Saint-Germain agli ottavi. Il PSG aveva recuperato una vittoria per 5-2 all’andata grazie alla brillantezza di Khvicha Kvaratskhelia, e aveva raggiunto una vittoria per 3-0 nella seconda allo Stamford Bridge. Kvaratkshelia, Bradley Barcola e Senny Mayulu sono andati tutti a segno per i Parisiens che hanno vinto con un risultato complessivo di 8-2. I Blues hanno perso quattro partite consecutive nella fase a eliminazione diretta per la prima volta in Champions League, e questa è la sconfitta più pesante complessivamente in un doppio confronto nella competizione (insieme al 7-1 contro il Bayern Monaco negli ottavi del 2019-20). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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