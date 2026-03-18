Rosenior fa discutere e ridere perché sul 2-8 col Psg all’82esimo dà indicazioni a Garnacho con un foglietto

Durante una partita con il Psg, sul risultato di 2-8 all’82esimo minuto, l’allenatore ha attirato l’attenzione consegnando un foglietto a un giocatore per dargli indicazioni. Questa scena ha suscitato reazioni contrastanti, tra divertimento e discussioni online. L’episodio è diventato rapidamente virale sui social, trasformando Rosenior nel centro dell’attenzione tra commenti ironici e critiche.

Il tecnico del Chelsea. Leboeuf: "Non so cosa stiano cercando di mostrarci i nuovi allenatori di questa nuova era". Capello: "Così i calciatori rideranno di te" Rosenior è il nuovo zimbello del web. Ha fatto il giro dei social il video che lo immortala – al minuto 82 di Chelsea-Psg – mentre con un foglietto dà indicazioni tattiche a un basito Garnacho. All’82esimo il Chelsea stava perdendo 0-3 in casa dopo aver già perduto 5-2 a Parigi, quindi era sul 2-8, con la qualificazione bella che andata. Perché questa mania di protagonismo di voler indicazioni tattiche a un calciatore? Che cosa pensava di cambiare Rosenior con quel foglietto??????????? INSÓLITO: En el minuto 83 y con el Chelsea perdiendo la serie 8-2, Liam Rosenior, DT de los Azules, le dio un papel con indicaciones a Garnacho. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rosenior fa discutere (e ridere) perché sul 2-8 col Psg (all’82esimo) dà indicazioni a Garnacho con un foglietto Articoli correlati Nel Chelsea è caccia alla talpa dopo la sconfitta col PSG, Rosenior: “Arriveremo a fondo della questione”In casa Chelsea non solo ci si lecca le ferite per la pesante sconfitta in casa del PSG nell'andata degli ottavi di Champions League, ma è caccia... Melania Trump, perché la cifra folle spesa da Amazon per il documentario fa discutereSecondo le ultime stime, lo studio di Jeff Bezos non avrebbe badato a spese per promuovere il documentario sulla first lady, ma il risultato al... Altri aggiornamenti su Rosenior fa discutere e ridere perché... Rosenior consegna un biglietto ai calciatori del Chelsea mentre perdevano 8-2 e restano interdettiL'assurda strategia di Rosenior durante la disfatta del Chelsea: consegna un foglietto con delle indicazioni ai Garnacho, ma i suoi giocatori sono perplessi ... fanpage.it Incredibile Rosenior, il foglietto sull'8-2 a 6 minuti dalla fine lascia di stucco anche Garnacho!Serata da dimenticare per il Chelsea, travolto dal Paris Saint-Germain agli ottavi di finale di Champions League con un pesantissimo 3-0 (8-2 complessivo).Una sconfitta netta, senza appello, che però ... msn.com