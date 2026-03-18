Rosenior consegna un biglietto ai calciatori del Chelsea mentre perdevano 8-2 e restano interdetti

Durante la partita in cui il Chelsea subiva una sconfitta per 8-2, Rosenior si è avvicinato ai calciatori e ha consegnato loro un biglietto con alcune indicazioni. I giocatori del Chelsea, impegnati in una delle sconfitte più pesanti della stagione, sono rimasti visibilmente confusi dall’azione dell’allenatore, che ha attirato l’attenzione sul suo gesto insolito in mezzo alla partita.