Rosenior consegna un biglietto ai calciatori del Chelsea mentre perdevano 8-2 e restano interdetti
Durante la partita in cui il Chelsea subiva una sconfitta per 8-2, Rosenior si è avvicinato ai calciatori e ha consegnato loro un biglietto con alcune indicazioni. I giocatori del Chelsea, impegnati in una delle sconfitte più pesanti della stagione, sono rimasti visibilmente confusi dall’azione dell’allenatore, che ha attirato l’attenzione sul suo gesto insolito in mezzo alla partita.
L'assurda strategia di Rosenior durante la disfatta del Chelsea: consegna un foglietto con delle indicazioni ai Garnacho, ma i suoi giocatori sono perplessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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