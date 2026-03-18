Rosenior ammette che i primi errori del Chelsea hanno ucciso le speranze di rimonta in Champions League

Liam Rosenior ha riconosciuto che gli errori iniziali del Chelsea hanno compromesso le possibilità di rimonta in Champions League. La squadra londinese ha commesso delle sbavature che hanno pesato nel corso della competizione, riducendo le chance di recuperare il risultato. La dichiarazione è stata pubblicata recentemente sul sito 101greatgoals, attirando l’attenzione sulla partita e sugli sviluppi recenti.

2026-03-18 00:47:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Liam Rosenior ha ammesso che il Chelsea non poteva permettersi i primi errori che hanno regalato al Paris Saint-Germain il controllo degli ottavi di finale di Champions League, quando i Blues sono caduti per 8-2 complessivamente allo Stamford Bridge martedì sera. Il PSG era in vantaggio di due gol in 14 minuti e Rosenior era sincero riguardo al danno causato da quelle prime battute d’arresto. “Una serata difficile. Sapevamo che era una richiesta difficile e per iniziare la partita nel modo in cui abbiamo fatto, avevamo la palla nell’ultimo terzo, non si possono commettere errori a questo livello. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Rosenior ammette la fiducia che deriva dalla storia del Chelsea in vista della semifinale della Coppa EFL2026-02-02 20:47:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il tecnico dei Blues spera di superare lo svantaggio dell’andata per aggiudicarsi un posto a... Maresca parla del licenziamento del Chelsea dopo che i Blues hanno confermato Rosenior come sostitutoEnzo Maresca ha parlato pubblicamente per la prima volta dalla sua partenza da allenatore del Chelsea, dicendo che lascia lo Stamford Bridge con un... Altri aggiornamenti su Champions League Discussioni sull' argomento Estêvão diventa argomento nella partita di Champions League del Chelsea: ‘Purtroppo’ il brasiliano diventa argomento; Rosenior | Il huddle del Chelsea non intende provocare attriti tra i giocatori. Chelsea-Psg, Rosenior: Per qualificarci dovremo essere perfettiNel VIDEO le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Chelsea Liam Rosenior alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Psg (5-2 all'andata per i francesi): ... sport.sky.it Chelsea, la conferenza stampa dell’allenatore Liam Rosenior alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il PSGChelsea, la conferenza stampa dell’allenatore Liam Rosenior alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il PSG Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha parlato alla vigil ... calcionews24.com L’Arsenal elimina il Bayer Leverkusen e vola ai quarti di Champions League: i Gunners la sbloccano con un gol strepitoso di Eze da fuori area, nella ripresa Rice firma il raddoppio - facebook.com facebook Il Bodo è squadra modesta, non da ottavi di Champions League. Bravissima ad andare oltre i suoi limiti, in 180' può succedere di tutto e con l'Inter aveva pescato il jolly in un mazzo di 100 carte. Ma questi avevano perso in casa con la Juve facendo segnare O x.com