Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha commentato la situazione attuale della squadra. Ha parlato della gestione di Gasperini e ha espresso apprezzamenti per l’operato di Ranieri, sottolineando che merita riconoscimenti. Le sue parole si sono concentrate sulle scelte tecniche e sui risultati recenti della squadra, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport, parlando così alla vigilia degli ottavi di finale di ritorno di Europa League contro il Bologna: “Parlano tutti di una partita spartiacque per la Roma, spero che non lo sia in ogni caso perché è vero che è un obiettivo importante, ma la squadra sta facendo bene e sono sempre della linea di non drammatizzare. Bisogna rimanere sempre compatti, quello che vedo di positivo è che il gruppo è unito”. Vede delle similitudini tra Gasperini e Capello? “Gasperini non l’ho conosciuto personalmente, ma non vedo tratti comuni da tifosa. Non mi sembra simile a Capello, che era timido e serioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rosella Sensi parla della Roma di Gasperini e fa i complimenti a Ranieri: “Li merita”

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