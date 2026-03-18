Rosella Sensi parla della Roma di Gasperini e fa i complimenti a Ranieri | Li merita

Da ilnapolista.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha commentato la situazione attuale della squadra. Ha parlato della gestione di Gasperini e ha espresso apprezzamenti per l’operato di Ranieri, sottolineando che merita riconoscimenti. Le sue parole si sono concentrate sulle scelte tecniche e sui risultati recenti della squadra, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport, parlando così alla vigilia degli ottavi di finale di ritorno di Europa League contro il Bologna: “Parlano tutti di una partita spartiacque per la Roma, spero che non lo sia in ogni caso perché è vero che è un obiettivo importante, ma la squadra sta facendo bene e sono sempre della linea di non drammatizzare. Bisogna rimanere sempre compatti, quello che vedo di positivo è che il gruppo è unito”. Vede delle similitudini tra Gasperini e Capello? “Gasperini non l’ho conosciuto personalmente, ma non vedo tratti comuni da tifosa. Non mi sembra simile a Capello, che era timido e serioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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