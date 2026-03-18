Romics 2026 accende Roma | quattro giorni tra fumetti star e spettacolo globale

La 36ª edizione di Romics si svolge a Roma e dura quattro giorni. L'evento è organizzato da Fiera Roma e ISI e si concentra su fumetti, animazione, cinema e giochi. Durante la manifestazione, si tengono incontri con star del settore e spettacoli di vario genere. La fiera si tiene presso la struttura di Fiera Roma.

Chieti - Nel ricorso dei legali emergono forti contestazioni alle relazioni sociali e alla decisione del. Chieti - Ordinanza urgente del sindaco dopo controlli sanitari: acqua vietata per bere e cucinare in tutta. Roma - La 36^edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games,. La 36^edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma dal 9 al 12 aprile. Un evento indimenticabile che trasformerà Roma nella capitale dell'immaginario per quattro giorni, con un programma ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Romics 2026 accende Roma: quattro giorni tra fumetti, star e spettacolo globale Articoli correlati LORENZO MATTOTTI, Romics d’Oro per l’edizione di aprile di Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale,... Al via a Roma il Festival del Cinema Tedesco 2026: quattro giorni tra anteprime, ospiti e nuove visioni europeeDal 19 al 22 marzo 2026, Roma ospita la sesta edizione del Festival del Cinema Tedesco, appuntamento ormai consolidato che porta nella capitale il... Tutti gli aggiornamenti su Romics 2026 accende Roma quattro giorni... Romics 2026, Roma capitale della cultura pop: quattro giorni tra fumetti, cinema e immaginazioneRoma si prepara a trasformarsi in un universo parallelo fatto di eroi, animazione e creatività. Dal 9 al 12 aprile torna Romics, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di cultura pop, ca ... radiocolonna.it Romics. Roma aspetta la festa dell'immaginarioIl Premio Romics Special - che rende omaggio ad artiste e artisti che si siano distinti nell’esplorazione di nuovi mondi e personaggi, aprendo nuove frontiere creative al mercato e sperimentando ... rainews.it